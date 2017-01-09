Песков прокомментировал концепцию Минздрава РФ о продаже сигарет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение Минздрава РФ о введении пожизненного запрета на продажу сигарет россиянам, родившимся после 2014 года.



По его словам, в Кремле нет какой-либо позиции по этому вопросу.

«Это ведомственное предложение, какой-либо позиции Кремля на этот счет нет и быть не может», — заметил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что предложение министерства подлежит серьезному обсуждению, причем при его анализе будут приняты во внимание различные точки зрения, а не только позиция одного ведомства.



Напомним, газете «Известия» удалось ознакомиться с текстом «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу». Один из самых революционных пунктов — запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия.



Более подробно читайте в материале «Известий»:

Минздрав решил отучить россиян от курения запретом на продажу сигарет

