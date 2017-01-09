Запрет-2033

Министерство здравоохранения России подготовило антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. Документ, разработанный по поручению главы ведомства Вероники Скворцовой, уже направлен в ряд федеральных ведомств. Один из самых революционных пунктов концепции — запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Такой запрет может начать действовать в 2033 году.

«Известиям» удалось ознакомится с текстом «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу». Основная цель концепции, разработанной в соответствии со ст. 5 Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ), — снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25%. А также создание условий для дальнейшего устойчивого снижения уровня распространенности потребления табака среди населения страны.

В Минздраве РФ «Известиям» подтвердили, что разработанный документ уже разослан во множество федеральных ведомств, в том числе в Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры, ФТС и пр.

Документ подготовлен по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой командой специалистов по общественному здоровью под руководством Олега Салагая — одного из авторов действующего российского антитабачного законодательства.

Действующий сейчас 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» уже принес результаты. По данным опросов, в 2016 году распространенность потребления табака среди взрослого населения страны снизилась с 39% (в 2009 году) на 6% и составляет 33%.

По данным Всемирной организации здравоохранения, распространенность курения у российских подростков в возрасте 15 лет, которые курят по крайней мере раз в неделю, с 2006 по 2014 год снизилась среди мальчиков с 27 до 17%, а среди девочек — с 21 до 10%. Среди 13-летних подростков этот показатель снизился среди мальчиков с 18 до 9%, а среди девочек — с 17 до 7%.

Однако эксперты, участвовавшие в разработке антитабачной концепции, считают, что этого недостаточно.

По данным Минздрава РФ, потери потенциальных лет жизни в трудоспособном возрасте, связанные с преждевременной смертностью, обусловленной курением, в среднем составляют у мужчин девять лет, у женщин — 5,6. С учетом потерь лет потенциальной жизни или непрожитых лет вследствие преждевременных смертей от всех причин, связанных с курением, упущенная выгода в производстве ВВП составляет около 2% ВВП.

Новая концепция еще сильнее ужесточает отношение к курильщикам. Документ предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии 3 м от них. Нельзя будет курить на расстоянии 3 м от входов в здания торговых центров, в подземных и надземных пешеходных переходах и даже в личном автомобиле в присутствии детей. Запрет распространяется и на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения. Даже если это ваша собственная квартира.

Но самым главным нововведением может стать запрет на продажу табака лицам, рожденным в 2015 году и позже, после достижения ими совершеннолетия. Впрочем, эксперты не считают такие запреты слишком суровыми.

— Эта мера соотносится с теми целями, которые ставятся мировым сообществом. Передовые страны, которые достигли больших успехов в борьбе против табака, уже поставили своей целью запретить его полностью к 2035–2040 годам, — сказал «Известиям» сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ Виктор Зыков. — Кроме того, в ряде стран (Сингапур и Великобритания) еще в начале XXI века обсуждался запрет продажи табака гражданам, родившимся после 2000 года.

По словам Виктора Зыкова, при борьбе с табаком должна быть сформулирована конечная цель — достижение минимального уровня распространенности его потребления среди населения и, как следствие, отсутствие его на рынке в целом. Одна из мер, которая поможет достигнуть такого результата, — невозможность приобрести табачные изделия для людей, которые на данный момент являются детьми и не употребляют табак. Логично сохранить их независимость от табака на всю жизнь, сберечь их здоровье.

— Такое нововведение на последней стадии рассмотрения в Тасмании, одном из штатов Австралии, а также активно продвигается в Шотландии и обсуждается в Великобритании, Сингапуре, Новой Зеландии и других странах, — пояснил Виктор Зыков. — Табак убивает значительную часть своих потребителей. Поэтому Минздрав последовательно предлагает меры, способные привести к снижению потребления табака до минимума — в идеале как раз через 15–18 лет, когда родившиеся сегодня дети подрастут, это может быть 5–10%. А при таком состоянии дел разрешать продавать табак даже совершеннолетним будет кощунственно. Этот долгосрочный план может быть реализован только при утверждении и системной и эффективной реализации всех предлагаемых мер.

В случае если концепцию Минздрава одобрят и примут, будет также введен запрет на производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий.