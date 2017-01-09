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Полонский предложил Чайке возглавить группу обвинителей по его делу

Обвиняемый в мошенничестве бизнесмен раскритиковал работу сотрудников прокуратуры на процессе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Обвиняемый в мошенничестве предприниматель Сергей Полонский обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с открытым письмом, в котором предложил тому возглавить группу обвинителей на процессе по его делу.

Бизнесмен подверг критике работу прокуроров на процессе и предложил Чайке показать подчиненным, как надо работать.

«Давайте Вы придете на суд и возглавите сторону обвинителей», — говорится в письме.

По словам бизнесмена, если Чайка четко и мотивированно обоснует его вину, то он прилюдно покается и смиренно понесет вынесенное судом наказание.

Напомним, Полонского обвиняют в мошенничестве на 2,6 млрд рублей при строительстве двух жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера».

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Полонский предложил Чайке возглавить группу обвинителей по его делу

Полонский предложил Чайке возглавить группу обвинителей по его делуОбвиняемый в мошенничестве бизнесмен раскритиковал работу сотрудников прокуратуры на процессе

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