В России сформируют части береговой обороны

Российское военное ведомство планирует развернуть два новых соединения береговой обороны в прибрежных районах Северного морского пути (СМП). Их задача — обеспечение безопасности участков маршрута СМП, а также прилегающего к нему побережья. Предполагается, что новые воинские части будут не ниже уровня дивизии, при этом одно из новых соединений планируется развернуть на Кольском полуострове на базе береговых войск Северного флота.

Сейчас в российском Военно-морском флоте есть только одна действующая воинская часть береговой обороны — 126-я бригада, дислоцированная в Крыму. В нее входят несколько мотострелковых и один танковый батальон, артиллерийские и зенитные дивизионы, а также разведывательные и инженерно-саперные подразделения. Задача 126-й бригады — защита мест базирования Черноморского флота и крымского побережья от морских десантов и возможного нападения вероятного противника с суши. Также в августе 2016 года Минобороны анонсировало развертывание новой дивизии, которая займется обороной Чукотки. Примечательно, что в ее состав войдут батальоны, личный состав которых будет передвигаться на квадроциклах.

— Принципиальное решение о формировании новых береговых соединений уже принято. В настоящее время разрабатывается их организационно-штатная структура, — рассказали «Известиям» в Минобороны. — Соединения при необходимости смогут выполнять задачи противодесантной, противодиверсионной, противовоздушной обороны приарктических районов российской территории на западном и дальневосточном участках Северного морского пути. Также на межведомственном уровне по ряду вопросов новые соединения береговой обороны будут взаимодействовать с территориальными управлениями МВД, Росгвардии и пограничной службы.

Собеседник «Известий» особо подчеркнул, что речь не идет о банальном наращивании сил в Арктике.

— Это часть важной работы по комплексному развитию Арктической зоны вдоль Северного морского пути, который сегодня включает более 70 крупных пунктов и портов на территории РФ, — сказал представитель военного ведомства. — Протяженность Севморпути 5600 км. Поэтому проводится большая комплексная работа по обеспечению нормальных условий его эксплуатации, в том числе и по обеспечению безопасности его функционирования.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, развертывание одного из новых соединений на Кольском полуострове — вполне логичный шаг.

— Баренцево море и Кольский полуостров — это западные ворота к арктическим и полярным регионам России, — пояснил Дмитрий Болтенков. — Дивизия на Чукотке будет входить в существующую группировку войск и сил на северо-востоке России и решать задачи обеспечения безопасности на восточном участке Северного морского пути. Кольское соединение, находящееся в подчинении Северного флота, сможет эффективно обеспечивать действия российских боевых кораблей и подводных лодок и безопасность морской экономической деятельности на западном участке Севморпути.

Первой воинской частью береговой обороны ВМФ СССР стала 1-я пулеметно-артиллерийская Мозырская краснознаменная дивизия Балтийского флота. С 1944 года это соединение обеспечивало оборону советской военно-морской базы Порккала-Удд, находившейся на территории Финляндии около Хельсинки. Но в 1956 году дивизия была расформирована.

Вторая попытка создать ДБО в составе ВМФ была предпринята в 1989 году. Тогда Военно-морскому флоту из состава сухопутных войск были переданы четыре мотострелковые дивизии и четыре артиллерийских соединения, переформированные в дивизии береговой обороны. Но в середине 1990-х годов и эти воинские части были расформированы.