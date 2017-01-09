Российские университеты могут прибавить в рейтинге

Высшие учебные заведения России должны войти в ведущие мировые рейтинги по всем научным направлениям. Финансовое обеспечение этой задачи президент Владимир Путин обсудил с ректором Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым.

Так называемая программа «5-100» — часть мер по реализации майских указов президента от 2012 года, направленная на повышение международной конкурентоспособности российских вузов. Уже сейчас при поддержке государства пять высших учебных заведений страны вошли в топ-100 предметных рейтингов — это Физтех, МИФИ, Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики и Высшая школа экономики. Всего же поддержка была оказана 21 российскому вузу. По оценке ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, на это было потрачено около 40 млрд рублей из средств федерального бюджета.

Руководитель ВШЭ рассказал президенту об идее ректоров ряда вузов продлить программу «5-100» до 2025 года.

— И поставить такую цель, чтобы минимум один российский университет к 2025 году участвовал в каждом предметном рейтинге: по биологии, по наукам о жизни, по всем инженерным направлениям. Это, в свою очередь, будет ставить задачи и перед Министерством образования и науки: куда надо вкладывать деньги, какие вузы надо дополнительно поддерживать, потому что Россия, конечно, должна быть представлена в каждом топе рейтинга по всем наукам, а не только по тем, по которым нам сейчас удалось прорваться, — рассказал Ярослав Кузьминов, добавив, что сейчас в мире насчитывается до 70 предметных рейтингов.

Владимир Путин ответил, что детали возможного продления проекта еще предстоит обсудить, однако отметил «качественное изменение ситуации» в области высшего образования.

— Меня еще одна цифра порадовала. Значительно выросло количество студентов, которые учатся в удаленном доступе, через интернет, с помощью современных технологий, — сказал глава государства.

Ректор ВШЭ пояснил, что российские вузы имеют десятки тысяч онлайн-слушателей из США, стран Европейского союза и Украины. Российские студенты также пользуются иностранными системами удаленного образования, например системой Coursera.

— Этой осенью Coursera на базе того, что активно ведет диалог с российскими вузами, добилась от американского правительства преодоления эмбарго, они (власти США. — «Известия») тогда запретили Coursera преподавать в Крыму. И сейчас этот запрет удалось снять, несмотря на то что это зарегистрированная американская компания, — рассказал Ярослав Кузьминов.

По словам ректора, этот шаг свидетельствует об уважительном отношении к российским университетам со стороны иностранных партнеров.

— В целом показатели очень хорошие, и приятно, что мы движемся по направлению к реализации тех планов, о которых, собственно говоря, раньше и говорили, — подчеркнул Владимир Путин.



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