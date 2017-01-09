Минздрав РФ предложил увеличивать время рабочего дня курильщикам

Минздрав России предлагает предоставить работодателям возможность увеличивать продолжительность рабочего дня сотрудникам, тратящим время на курение табака. Соответствующее предложение содержится в антитабачной «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу».

«Возможность работодателя увеличивать продолжительность рабочего времени работника пропорционально времени, потраченному им на курение табака в течение рабочего дня», — цитирует RNS выдержку из документа.

Согласно антитабачной концепции, предлагается непрерывное повышение ставок на табачные изделия до уровня налогообложения среди стран Европейского региона ВОЗ, так как, по мнению ведомства, повышение цен на сигареты и другие табачные изделия ведет к сокращению числа курильщиков. С 2017 года Минздрав предлагает ввести налог на розничную продажу электронных и обычных сигарет в размере 10% от цены товаров с направлением полученных средств в региональные бюджеты.

Напомним, «Известиям» удалось ознакомиться с текстом концепции, одним из самых революционных пунктов которой является запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия.