Мару Багдасарян могут навсегда лишить права управления автомобилем

Участницу скандальных гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян могут лишить права управлять автомобилем по состоянию здоровья.



Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя столичной прокуратуры Елену Россохину, ведомство готово ходатайствовать о пожизненном лишении водительских прав, если подтвердится заболевание девушки.

Ранее пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко заявлял, что у нарушительницы есть определенный диагноз, который препятствует ей управлять автомобилем.



Два дня назад Мару Багдасарян остановили инспекторы ГИБДД на Садовом кольце. В ходе проверки документов выяснилось, что за ней числится 55 неоплаченных штрафов. В связи с этим была начата проверка.

В ходе разбирательства гонщица почувствовала себя плохо, на место была вызвана скорая помощь, которая доставила ее в больницу.



Ранее Савеловский суд столицы на 12 заседаниях рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях Багдасарян, по которым она была оштрафована на общую сумму 183 тыс. рублей и провела 24 дня под административным арестом в спецприемнике. Кроме того, нарушительницу приговорили к 595 часам обязательных работ в качестве дворника, которые она должна отработать в районе Сокол на севере Москвы.

