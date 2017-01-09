Ассанж назвал доклад спецслужб США о хакерских атаках пресс-релизом

Создателя скандального сайта разоблачений WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что сведения о кибератаках, обнародованные спецслужбами США, не являются докладом.



По его словам, этот документ, где утверждается, что Москвы якобы вмешивалась в американские выборы, является пресс-релизом, который «очевидно сделан для политического эффекта», передает агентство «Федеральное агентство новостей».



«У него нет структуры доклада разведки, у него нет структуры ежедневного президентского брифинга», — сказал Ассанж, отметив, что публикация подобного документа компрометирует репутацию ЦРУ.



Ранее WikiLeaks высмеяла источники информации, на которых основывался доклад американских спецслужб. По их наблюдениям, исследование было проведено на основании данных телепередач и публикаций в Twitter.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва отрицает любую причастность официальных лиц к хакерским атакам в США. Песков охарактеризовал публикацию как достаточно любительскую и эмоциональную.

