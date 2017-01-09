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Елену Ваенгу на гастролях экстренно госпитализировали

Певице пришлось отменить ближайшие концерты из-за гриппа

Певица Елена Ваенга экстренно госпитализирована с гриппом. Из-за болезни она отменила ближайшие выступления на гастролях в Прибалтике.

«Сегодня и послезавтра концерта не будет. Молю Бога, чтобы к Таллину подняли. Грипп. 2-й день», — написала Ваенга о неприятном событии в своем Instagram, подкрепив сообщение о госпитализации фотографией своей руки под капельницей.

Отмененные концерты должны были состояться в латвийском Даугавпилсе и эстонском Тарту. А в столице Эстонии выступление у Ваенги запланировано на 13 января, сообщает сайт НТВ.Ru.

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Елену Ваенгу на гастролях экстренно госпитализировали

Певице пришлось отменить ближайшие концерты из-за гриппа

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