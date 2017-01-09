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Ушел из жизни известный скульптор Альберт Чаркин

Похороны главы правления Санкт-Петербургского союза художников, предположительно, пройдут на Смоленском кладбище

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Известный скульптор, народный художник России Альберт Чаркин ушел из жизни в возрасте 79 лет, сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Как передает ТАСС, свои соболезнования в связи со смертью культурного деятеля выразил губернатор города Георгий Полтавченко.

«Ушел из жизни выдающийся художник, скульптор, педагог. В своем творчестве Альберт Серафимович воспевал Россию, русского человека, русский характер», — подчеркивает глава Санкт-Петербурга.

Георгий Полтавченко также отметил, что Альберт Чаркин черпал вдохновение в истории российского государства и создавал портреты великих деятелей истории и культуры.

При этом в Союзе художников Петербурга сообщили, что похороны скульптора, предположительно, пройдут на Смоленском кладбище.

Альберт Чаркин является выпускником Ленинградского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Он также обучался в творческой мастерской Академии художеств СССР. Его авторству принадлежат такие работы, как памятник Сергею Есенину в Таврическом саду Петербурга, бюст Петра I на Московском вокзале Петербурга и памятник Остапу Бендеру на Итальянской улице в Петербурге.

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Ушел из жизни известный скульптор Альберт Чаркин

Ушел из жизни известный скульптор Альберт ЧаркинПохороны главы правления Санкт-Петербургского союза художников, предположительно, пройдут на Смоленском кладбище

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