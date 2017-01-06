Наше культурное будущее

Год только начался, но московские музеи, концертные залы, театры, кинопрокатчики и телеканалы уже заготовили немало отличных вариантов культурного досуга. «Известия» выбрали самые интересные проекты ближайшего полугодия.



Выставки​​​​​​​



После выставочного бума 2016 года музеи и галереи не собираются снижать обороты и в 2017-м. Ценителей искусства ждут масштабные ретроспективы Зинаиды Серебряковой, Эдуарда Штейнберга, Джорджо де Кирико, Антонио Гауди, а также концептуальные экспозиции, посвященные наивному искусству и эпохе оттепели.

В январе Пушкинский музей представит знаменитую серию офортов испанского классика Франсиско Гойи «Капричос» рядом с одноименными работами его соотечественника из XX века — Сальвадора Дали. Вдохновляясь Гойей, Дали создал свой вариант «Капричос», сделав офорты цветными и дополнив классические композиции сюрреалистическими образами.



Еще один зимний проект, который нельзя пропустить, — Московский международный фестиваль «Фестнаив», стартующий в феврале. На выставке в Московском музее современного искусства (ММОМА) будет представлено около 500 работ. Среди экспонатов — произведения классиков наивного искусства XIX–XX веков, шедевры русского авангарда и эксперименты концептуалистов второй половины XX века.

Параллельно ММОМА, но уже в другом здании, покажет ретроспективу к 80-летию со дня рождения Эдуарда Штейнберга. Экспозиция графики одного из главных представителей нонконформизма охватывает все периоды его творчества, с 1960 года и до последней работы пятилетней давности.



А ближе к марту в Москве начнется «Оттепель». Третьяковская галерея продемонстрирует произведения художников, скульпторов, режиссеров хрущевских времен. Экспозиция искусства 1960-х будет дополнена предметами быта, образцами дизайна, видеопроекциями документальных съемок.

Весной пройдет сразу три громких ретроспективы. В начале апреля Третьяковка обещает устроить наиболее полный показ творчества Зинаиды Серебряковой за последние 30 лет, в том числе ее работы парижского периода из французских коллекций.

На конец апреля в Третьяковской галерее запланирована первая масштабная выставка Джорджо де Кирико: около 100 произведений живописи, графики, скульптуры итальянского авангардиста, а также театральные костюмы, выполненные художником для антрепризы Сергея Дягилева к балету «Бал» 1929 года.

Наконец, в мае публику ждет проект, посвященный каталонскому архитектору Антонио Гауди. Один из величайших представителей стиля модерн, Гауди создал целый ряд зданий, вошедших в историю искусства. В Москве же будут представлены его эскизы, рисунки, чертежи, макеты — в общей сложности около 150 экспонатов.

Завершит первое полугодие июньская выставка Тициана, Веронезе и Тинторетто в ГМИИ имени Пушкина. Точный список работ, равно как и их происхождение, музей пока не сообщает, но предполагается, что в экспозиции будет представлено около 40 полотен из итальянских галерей и собрания самого ГМИИ.

Концерты

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

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Вторая половина концертного сезона-2016/17 будет не менее насыщенной, чем первая. В Москве выступит множество звезд зарубежной эстрады, а вечера классической музыки порадуют самых требовательных меломанов.

15 января в Большом зале Московской консерватории начнется серия концертов на только что отреставрированном органе фирмы Cavaille-Coll. Французский маэстро Мишель Бувар представит публике программу, включающую сочинения Баха, Листа, Куперена, Франка Дюпре, Алена и Дюрюфле. В феврале эстафету подхватит Даниэль Рот (заявлена музыка Видора, Баха, Франка, Сен-Санса, Вагнера и самого Рота), а в марте цикл завершит Франсуаза Левшин-Ганглофф с разнообразным французским репертуаром.

24 января в Концертном зале имени Чайковского день рождения отметит Юрий Башмет. Его оркестр «Солисты Москвы» исполнит программу из произведений Шуберта, а худрук коллектива не только выступит в качестве дирижера, но и сыграет на альте.

Под конец первого месяца года пианист Антон Батагов исполнит в Московском доме музыки все фортепианные этюды живого классика Филипа Гласса. В России их услышат впервые, да еще и в интерпретации, одобренной самим автором.

На начало февраля в КЗЧ запланировано концертное исполнение оперы «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса, нечасто у нас звучащая. Интернациональный состав солистов и Государственный академический симфонический оркестр России поведет за собой Владимир Юровский.



В апреле тот же зал дважды привлечет знатоков старинной музыки. 16 апреля ансамбль «Матеус» под руководством Жан-Кристофа Спинози представит аутентичное исполнение оратории «Мессия» Генделя, а 25 апреля Государственный академический камерный оркестр России под управлением Федерико Марии Сарделли и с участием западноевропейских солистов впервые исполнит в России малоизвестную оперу того же композитора — «Тезей».

Настоящее раздолье наступит весной для любителей западной эстрады. 5 апреля Шарль Азнавур снова встретится с российскими поклонниками: «Вечная любовь» и другие хиты шансонье прозвучат на сцене Кремлевского дворца. Первомай же можно будет отметить с группой Kiss. Московское шоу рок-клоунов в «Олимпийском» откроет европейское турне KissWorld 2017. Во второй половине месяца на той же арене выступит и Aerosmith. Стивен Тайлер со товарищи объявили о скором завершении концертной деятельности и решили напоследок тряхнуть стариной: можно ожидать, что в российской столице прозвучат все их основные хиты.

Не менее жарким будет и лето. 15 июля в Москве выступят Depeche Mode. Концерт станет частью тура в поддержку нового альбома Spirit, который еще пока не вышел. Но в России группу так любят, что готовы слушать в их исполнении любой материал. Тем более музыканты вряд ли лишат поклонников удовольствия хором спеть Enjoy The Silence.

Ну а завершит месяц, а вместе с ним и концертный сезон выступление Мэрилина Мэнсона. На новой сцене Stadium Live шок-рокер представит альбом SAY10. Можно ожидать зажигательного шоу — в прямом и переносном смысле. Пиротехника у Мэнсона едва ли не интереснее музыки.

Фильмы

Фото: Кинокомпания «Водород» ​​​​​​​



2017-й в плане побед и громких проектов обещает не уступить Году кино, а может, и превзойти его. Публику, вышедшую с каникул, ждет один из самых громких и ожидаемых фильмов года — «Притяжение» Федора Бондарчука. Если Майкл Бэй и Роланд Эммерих в своих фильмах-катастрофах разрушали Нью-Йорк, то Бондарчук решил устроить апокалипсис в московском Чертаново, направив туда корабль инопланетян. Насколько успешным получился наш ответ Голливуду — узнаем уже в конце января.

Другой фильм-загадка — «Большой» Валерия Тодоровского. Единственное, что известно о нем по презентации на питчинге: фильм расскажет историю трех балерин Большого театра в три периода их жизни. Играть будут девять актрис, среди которых — Алиса Фрейндлих и Валентина Теличкина. Часть съемок проходила в историческом здании Большого театра.

«Большой» — не единственная «балетная» драма года. Скандальная «Матильда» Алексея Учителя расскажет историю этуали императорских театров Матильды Кшесинской. А картина Анны Матисон с Сергеем Безруковым в главной роли «После тебя» поведает о всемирно известном танцовщике с трагической судьбой (прототипом главного героя стал Михаил Барышников).

Не меньшее внимание будет уделено теме космоса: практически одновременно в прокат выйдут «Время первых» (12 апреля) и «Салют-7» (6 апреля). Обе картины основаны на реальных событиях и посвящены подвигам советских космонавтов: выходу в открытый космос Алексея Леонова и спасению советской космической станции.

По следам последнего масштабного проекта Года российского кино, «Викинга», отправится «Легенда о Коловрате» режиссера Ивана Шурховецкого. Источником для нее также послужили древнерусские летописи. Но если князь Владимир — фигура историческая, то Евпатий Коловрат — скорее былинный персонаж. Потому и жанр картины обозначен как фэнтези.

Другой похожий проект — «Скиф» режиссера Рустама Мусафира. Съемки проходили этим летом в Крыму, продюсером выступил Сергей Сельянов. Главный герой, ратник Лютобор, отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они молятся разным богам, но вынуждены идти вместе через дикую степь...

На фэнтези год вообще выдастся урожайный: зрителей ждут «Вурдалаки, «Затмение», «Танцы насмерть» и «Защитники». Любители комедий оценят «Огни большой деревни», «Кухню. Последняя битва», а для детей готовятся премьеры полнометражных анимаций «Садко» и «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».

Спектакли

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков ​​​​​​​



Московский художественный театр анонсировал постановку своего постоянного режиссера Константина Богомолова. На этот раз возмутитель общественного мнения работает с драматургией Евгения Шварца. В спектакле «Дракон» вместе со своими подопечными сыграет худрук МХТ Олег Табаков.

Большой драматический театр в Санкт-Петербурге открывает год 100-летия Октябрьской революции спектаклем «Губернатор», который ставит худрук Андрей Могучий. В основе постановки — одноименный рассказ Леонида Андреева об убийстве эсером Каляевым московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. В музыкальном оформлении использованы отрывки из нескольких произведений Олега Каравайчука, а также из «Симфонии гудков» Арсения Аврамова.

Малый театр обратится к драматургии Уильяма Шекспира. «Король Лир» станет первой премьерой на открывшейся после реконструкции исторической сцене.

— Сложность восприятия этой пьесы в том, что в ней совсем нет надежды, оптимизма во взгляде на суть жизни, — говорит режиссер-постановщик спектакля Антон Яковлев. — Впрочем, это типичный признак жанра. Таковы все великие трагедии. Главный вопрос пьесы — может ли быть выход из этого порочного круга? Кажется, ответ давно есть: выход — в любви и вере. Но, увы, в «Лире» мало кто верит во что-то, кроме права власти и силы...

Заглавную роль репетирует народный артист России Борис Невзоров — актер мощный и харизматичный.

Театр имени Пушкина сыграет бенефис одной из самых ярких московских актрис. Вере Алентовой поручена роль стареющей актрисы в спектакле Евгения Писарева «Апельсины и лимоны». В основу постановки положена пьеса «Сенная лихорадка» британского автора Ноэла Коуарда, продолжателя литературных традиций Уайльда и Шоу. Драматург не понаслышке был знаком с актерскими нравами, оттого и сочинение получилось, что называется, жизненным.



Большой театр предложит оперу Мечислава Вайнберга «Идиот» в постановке Евгения Арье. Литературной основой произведения стал одноименный роман Федора Достоевского. Музыка ученика Шостаковича ныне незаслуженно забыта, и оперная труппа ГАБТа намерена восстановить историческую справедливость. С целью популяризации творчества композитора Большой также сотрудничает с Екатеринбургским театром оперы и балета.

— С Екатеринбургом сделаем совместный проект, посвященный операм Вайнберга, — рассказал гендиректор ГАБТа Владимир Урин «Известиям». — Екатеринбургский театр поставит «Пассажирку». Мы привезем этот спектакль в Москву и к этому времени приурочим еще события — премьеру «Идиота» и конференцию, посвященную творчеству мастера.

Кроме того, в планах Большого постановка «Снегурочки» Николая Римского-Корсакова (режиссер Александр Титель) и двух любопытнейших балетов — «Клетки» на музыку Игоря Стравинского и «Этюдов» на музыку Черни. А под занавес сезона Большой представит оригинальную продукцию — балет «Нуреев». Над танцевальной биографией танцовщика работает постановочное трио: Кирилл Серебренников — режиссер, Юрий Посохов — хореограф, Илья Демуцкий — композитор.

— Эта команда сложилась в борьбе и спорах, — говорит Владимир Урин. — Когда они выпускали предыдущий спектакль («Герой нашего времени». — «Известия»), то, кажется, друг на друга уже смотреть не могли. А сейчас замышляют новую работу. Не знаю, какой будет результат, но идея потрясающая — мы ее поддержали.



По соседству на Большой Дмитровке в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко готовятся к постановке опера-оратория Игоря Стравинского «Царь Эдип» и одноактная опера Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода», объединенных в один вечер. Музыкальным руководителем спектакля будет Феликс Коробов, а воплотить на сцене античный миф об Эдипе и старинное предание о герцоге Синяя Борода приглашен худрук Театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас.

Сериалы

Фото: РЕН ТВ, Студия ТГ-Фильм ​​​​​​​



Сезон сериалов начинается с кульминации — 9 января на СТС выходит «Вы все меня бесите» со Светланой Ходченковой в главной роли: рассказ о трансформациях, которые происходят со своенравной журналисткой Соней. В фильме заняты звезды отечественного кино, в том числе Петр Федоров, Виктория Исакова, Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Николай Фоменко и др.

Среди проектов «Первого канала» самый неожиданный — «Красные браслеты». Это русская версия испанского сериала про детскую больницу. История одновременно и тяжелая, и веселая. В российской версии снимались Анна Михалкова, Евгений Цыганов, Дарья Мороз, Александр Ильин, Мадлен Джабраилова, Каролина Грушка, Мария Шалаева.

Еще одна адаптация сезона — «Налет», в основе которой культовый французский сериал Braque о сотрудниках полиции. Из-за ложного обвинения один из стражей порядка совершает самоубийство. Чтобы восстановить справедливость и честное имя друга, его коллеги начинают собственное расследование... На главную роль режиссер Карен Оганесян пригласил Владимира Машкова.



«Россия 1» представит на суд зрителей экранизацию романа Алексея Толстого «Хождение по мукам». Сценарий написала Елена Райская. Главные роли исполняют Юлия Снигирь, Анна Чиповская и Андрей Мерзликин. Премьеру собираются приурочить к 7 ноября.



— Революция и Гражданская война... Не дай бог быть современником тех событий, — рассуждал в беседе с «Известиями» режиссер картины Константин Худяков. — Как сказал Федор Тютчев: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». И самое тяжелое, что эти роковые минуты проходят через судьбы людей. Наша картина именно про то, как тектонические сдвиги в жизни страны и мира коснулись каждого человека, как разрушаются семьи, теряются связи, ломаются судьбы...



На РЕН ТВ телезрителей ждет третий сезон экранизации книг Вадима Панова «Тайный город». Фильм рассказывает об изнанке жизни российской столицы: колдуны, оборотни, ведьмы и маги сосуществуют с обычными людьми, скрывая свое истинное лицо. Между кланами нечисти идет борьба за власть... В ролях — Павел Прилучный, Игорь Жижкин и др.

