Суд закрыл полиции Голландии доступ к изъятым данным о катастрофе MH17

Голландский суд закрыл полиции доступ к данным, которые сотрудники правоохранительных органов конфисковали у вернувшихся из Донбасса независимых журналистов.

Ранее один из задержанных журналистов, Стефан Бек, написал на своей странице в Facebook, что все материалы о крушении пассажирского Boeing 777-200ER компании «Малайзийские авиалинии» на востоке Донецкой области Украины были конфискованы полицией, когда он и его коллега Михел Спеккерс прибыли в Нидерланды.

Как передает ТАСС со ссылкой на Михела Спеккерса, в ситуацию вмешался Союз журналистов Нидерландов, и суд наложил запрет на доступ к данным через несколько часов после публикации.

«Это значит, что полиция может получить доступ к информации только по решению суда. Однако здесь замешана политика, поэтому сказать что-то определенное, что они будут делать или не будут делать, очень сложно», — пояснил независимый журналист. Он также надеется, что требования законодательства будут соблюдены и он сможет обратно получить изъятую информацию.