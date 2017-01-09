Три экс-депутата Госдумы продолжают занимать служебное жилье в Москве

Три бывших депутата Госдумы до сих пор не освободили служебные квартиры, заявил зампред думского комитета по регламенту Михаил Романов.

По его словам, это экс-парламентарии Владимир Таскаев (ЛДПР), Михаил Заполев (КПРФ) и Михаил Яшин (ЕР), передает «РИА Новости».

Романов отметил, что в ближайшее время все они планируют покинуть жилье.

Бывшие депутаты Госдумы должны были освободить квартиры до 4 декабря 2016 года. Ко второй половине декабря сообщалось, что еще 18 экс-депутатов не освободили служебное жилье, в этот список входили представители всех думских фракций.