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Три экс-депутата Госдумы продолжают занимать служебное жилье в Москве

В ближайшее время все они планируют покинуть квартиры

Три бывших депутата Госдумы до сих пор не освободили служебные квартиры, заявил зампред думского комитета по регламенту Михаил Романов.

По его словам, это экс-парламентарии Владимир Таскаев (ЛДПР), Михаил Заполев (КПРФ) и Михаил Яшин (ЕР), передает «РИА Новости».

Романов отметил, что в ближайшее время все они планируют покинуть жилье.

Бывшие депутаты Госдумы должны были освободить квартиры до 4 декабря 2016 года. Ко второй половине декабря сообщалось, что еще 18 экс-депутатов не освободили служебное жилье, в этот список входили представители всех думских фракций.

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Три экс-депутата Госдумы продолжают занимать служебное жилье в Москве

В ближайшее время все они планируют покинуть квартиры

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