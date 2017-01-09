ФИФА возмутилась отказом игроков «Барселоны» от церемонии в Цюрихе

Международная федерация футбола (ФИФА) возмутилась решением руководства клуба «Барселона» не отправлять своих игроков на предстоящую церемонию вручения награды лучшему игроку года в Цюрихе. Об этом сообщает издание Marca со ссылкой на близкие к ситуации источники.

Ранее в понедельник стало известно, что на церемонии не будет нападающего Лионеля Месси, который вошел в тройку претендентов на главную награду церемонии. Также на вечер не приедут Андрес Иньеста, Луис Суарес и Жерар Пике, которые претендуют на места в символической сборной 2016 года ФИФА.



При этом руководство «Барселоны» объяснило принятое решение тем, что игроки будут заняты подготовкой к ответному матчу Кубка Испании с «Атлетиком», передает «Спорт-Экспресс».



В первом матче каталонцы уступили со счетом 1:2.