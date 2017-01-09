Минюст РФ предложил лишать должников единственного жилья, если его площадь в два раза превышает размер законодательной нормы по метражу на человека. Соответствующий законопроект был подготовлен министерством.



Как передает «Интерфакс», поправки предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс. При этом действие нового законопроекта не распространяется на ипотечные квартиры и дома.

Кроме того, согласно документу должнику вернут средства, полученные после продажи имущества за вычетом суммы задолженности. Отмечается, что этих денег должно хватить для покупки нового единственного жилья, соответствующего государственным нормам по площади.

Сейчас действует норма, в соответствии с которой у должника и его семьи не могут изъять единственное жилье за исключением недвижимости, которая является объектом ипотеки.