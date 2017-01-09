Сбербанк предупредил о сбоях в работе уличных банкоматов из-за мороза

Сбербанк сообщил о сбоях в работе своих уличных банкоматов в условиях сохраняющихся морозов. Об этом сообщил официальный представитель кредитной организации.

«По таким устройствам оперативно проводятся технические работы, и устройства переводятся в штатный режим работы», — приводит «Федеральное агентство новостей» заявление пресс-службы.

В ведомстве пояснили, что проблемы были зафиксированы в ряде банкоматов в Московском, Среднерусском и Волго-Вятском банках. При этом общее число аппаратов, в работе которых произошли неполадки, не превышает 0,1% устройств, установленных через стенное размещение на улицу.

В последние несколько дней в Москве были сильные морозы, температура воздуха в столичном регионе понижалась до минус 23–25 градусов, а в Подмосковье — от минус 23 до минус 28 градусов.