Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
9 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Синоптики рассказали, когда отступят сильные морозы

По словам директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, холода покинут европейскую часть России 10 января

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфaнд сообщил, что крепкие морозы, которые пришли на европейскую часть России из Сибири, спадут к завтрашнему дню.

«С удовольствием хочу обрадовать всех москвичей: морозы сегодняшней ночью заканчиваются», — сказал Вильфaнд агентству «Интерфакс».

По его словам, ночью еще сохранится холодная погода минус 17–19 градусов, до минус 34 градусов на северо-востоке и юго-востоке Московской области, но уже днем во вторник столбики термометров покажут минус 10–12 градусов, причем в течение суток температура будет существенно повышаться.

«А дальше наступает период комфортной погоды, мягкой, но в то же время морозной», — отметил директор Гидрометцентра.

Вильфaнд отметил, что 11–12 января ожидается минус 6–8 градусов, возможен небольшой снег. В пятницу давление понизится и температура станет еще выше, днем от минус 1 до минус 6 градусов.

В ночь на субботу синоптики ожидают от минус 3 до минус 7 градусов. Днем в субботу, 14 января, градусники покажут от минус 1 до минус 5 градусов, отклонение от нормы составит плюс 5 градусов.

Кроме того, Вилфанд рассказал, что сильные холода в январские каникулы были связаны с двумя факторами — выхолаживанием земли из-за антициклона и затоком холодного воздуха с Арктики.

«Рекордов не побили, но мороз лютовал», — констатировал глава Гидрометцентра России.

Читайте также:

Температурный кульбит 

В Москве прошел второй зимний велопарад. Фотолента 

Сотрудники МЧС развернули в Москве полевые кухни из-за морозов. Фотолента

Морозная Москва

 

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Синоптики рассказали, когда отступят сильные морозы

Синоптики рассказали, когда отступят сильные морозыПо словам директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, холода покинут европейскую часть России 10 января

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Широков

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Орджоникидзе

дипломат

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Фотолента

Морозам вопреки: в Москве прошел второй зимний велопарад

Морозам вопреки: в Москве прошел второй зимний велопарад

Участники велопробега, которые не побоялись сильных холодов, глазами фотокора «Известий»

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

Рекорд века: рождественские морозы в Москве

Рекорд века: рождественские морозы в Москве

Пейзажи, которые можно было наблюдать при аномально низкой температуре, — в фотоленте «Известий»

реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке