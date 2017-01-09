Синоптики рассказали, когда отступят сильные морозы

Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфaнд сообщил, что крепкие морозы, которые пришли на европейскую часть России из Сибири, спадут к завтрашнему дню.

«С удовольствием хочу обрадовать всех москвичей: морозы сегодняшней ночью заканчиваются», — сказал Вильфaнд агентству «Интерфакс».

По его словам, ночью еще сохранится холодная погода минус 17–19 градусов, до минус 34 градусов на северо-востоке и юго-востоке Московской области, но уже днем во вторник столбики термометров покажут минус 10–12 градусов, причем в течение суток температура будет существенно повышаться.



«А дальше наступает период комфортной погоды, мягкой, но в то же время морозной», — отметил директор Гидрометцентра.

Вильфaнд отметил, что 11–12 января ожидается минус 6–8 градусов, возможен небольшой снег. В пятницу давление понизится и температура станет еще выше, днем от минус 1 до минус 6 градусов.



В ночь на субботу синоптики ожидают от минус 3 до минус 7 градусов. Днем в субботу, 14 января, градусники покажут от минус 1 до минус 5 градусов, отклонение от нормы составит плюс 5 градусов.

Кроме того, Вилфанд рассказал, что сильные холода в январские каникулы были связаны с двумя факторами — выхолаживанием земли из-за антициклона и затоком холодного воздуха с Арктики.



«Рекордов не побили, но мороз лютовал», — констатировал глава Гидрометцентра России.



Морозная Москва