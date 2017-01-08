Морозам вопреки: в Москве прошел второй зимний велопарад

Рождественские морозы не помешали проведению второго зимнего велопарада в Москве.



Около 500 участников в минус 27°С проехали на велосипедах от 3-й Фрунзенской улицы по трем набережным Москвы-реки до Кремля и обратно. Всё мероприятие, которое было организовано в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и безопасности на дорогах столицы, заняло чуть меньше часа.



Накануне столичный департамент транспорта предлагал отменить или перенести велосипедную акцию, однако организаторами было принято решение о проведении мероприятия.

В итоге второй зимний велопарад прошел без происшествий. Помощь медиков, которые дежурили на маршруте, никому из участников не понадобилась.

За захватывающим и красочным действом следил фотокор «Известий», который запечатлел самые яркие моменты пробега.

Московский зимний велопарад