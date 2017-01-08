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Морозам вопреки: в Москве прошел второй зимний велопарад

Участники велопробега, которые не побоялись сильных холодов, глазами фотокора «Известий»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Рождественские морозы не помешали проведению второго зимнего велопарада в Москве.

Около 500 участников в минус 27°С проехали на велосипедах от 3-й Фрунзенской улицы по трем набережным Москвы-реки до Кремля и обратно. Всё мероприятие, которое было организовано в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и безопасности на дорогах столицы, заняло чуть меньше часа.

Накануне столичный департамент транспорта предлагал отменить или перенести велосипедную акцию, однако организаторами было принято решение о проведении мероприятия.

В итоге второй зимний велопарад прошел без происшествий. Помощь медиков, которые дежурили на маршруте, никому из участников не понадобилась.

За захватывающим и красочным действом следил фотокор «Известий», который запечатлел самые яркие моменты пробега.

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Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

Морозам вопреки: в Москве прошел второй зимний велопарад

Морозам вопреки: в Москве прошел второй зимний велопарадУчастники велопробега, которые не побоялись сильных холодов, глазами фотокора «Известий»

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Фотолента

Морозам вопреки: в Москве прошел второй зимний велопарад

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