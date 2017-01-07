Рекорд века: рождественские морозы в Москве

В Рождество в Москву пришли аномальные морозы — утром температура в столице составила минус 29,9 градусов, при этом в Подмосковье столбики термометров опустились до отметки минус 33,4 градусов.

7 января жители Дмитровского и Клинского районов Московской области стали свидетелями необычных оптических явлений, которые возникают при сильном морозе.

В небе можно было увидеть светящееся кольцо вокруг Солнца, «световые столбы», образующиеся в результате отражения солнечных лучей от микроскопических ледяных частичек в воздухе, а также «ложные солнца», которые возникают при преломлении света в таких частицах.

Отмечается, что это Рождество стало самым холодным с начала века, хотя абсолютный температурный минимум, зафиксированный в 1891 году, не был побит. Тогда температура воздуха опустилась до 34,8 градусов ниже нуля.

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