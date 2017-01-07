Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
7 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Рекорд века: рождественские морозы в Москве

Пейзажи, которые можно было наблюдать при аномально низкой температуре, — в фотоленте «Известий»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В Рождество в Москву пришли аномальные морозы — утром температура в столице составила минус 29,9 градусов, при этом в Подмосковье столбики термометров опустились до отметки минус 33,4 градусов.

7 января жители Дмитровского и Клинского районов Московской области стали свидетелями необычных оптических явлений, которые возникают при сильном морозе.

В небе можно было увидеть светящееся кольцо вокруг Солнца, «световые столбы», образующиеся в результате отражения солнечных лучей от микроскопических ледяных частичек в воздухе, а также «ложные солнца», которые возникают при преломлении света в таких частицах.

Отмечается, что это Рождество стало самым холодным с начала века, хотя абсолютный температурный минимум, зафиксированный в 1891 году, не был побит. Тогда температура воздуха опустилась до 34,8 градусов ниже нуля.

Читайте также:

Чай и каша: сотрудники МЧС развернули в Москве полевые кухни

В Москве синоптики объявили «оранжевый» уровень опасности погоды

Морозная Москва

Известия // суббота, 7 января 2017 года

Рекорд века: рождественские морозы в Москве

Рекорд века: рождественские морозы в МосквеПейзажи, которые можно было наблюдать при аномально низкой температуре, — в фотоленте «Известий»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

Рекорд века: рождественские морозы в Москве

Рекорд века: рождественские морозы в Москве

Пейзажи, которые можно было наблюдать при аномально низкой температуре, — в фотоленте «Известий»

Мнение

Олег Погудин

певец

Все мнения

Инфографика

Отдыхают все: рейтинг стран по числу выходных дней и праздников в году

Отдыхают все: рейтинг стран по числу выходных дней и праздников в году

Количество рабочих часов в год в разных странах и место России в списке — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Карина Михайлова

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

Чай и каша: сотрудники МЧС развернули в Москве полевые кухни

Чай и каша: сотрудники МЧС развернули в Москве полевые кухни

О том, как жителям столицы помогают бороться с холодной погодой, — в фотоленте «Известий»

Мнение

Наталья Кувшинова

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Никас Сафронов

художник

Все мнения

Фотолента

Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы

Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы

О том, как жители столицы проводят праздники, — в фотоленте «Известий»

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Фотолента

Улыбки, фейерверки и бенгальские огни: Новый год на улицах Москвы

Улыбки, фейерверки и бенгальские огни: Новый год на улицах Москвы

Встреча Нового года в разных уголках Москвы — в фотогалерее «Известий»

реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке