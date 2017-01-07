Рекорд века: рождественские морозы в Москве

Пейзажи, которые можно было наблюдать при аномально низкой температуре, — в фотоленте «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В Рождество в Москву пришли аномальные морозы — утром температура в столице составила минус 29,9 градусов, при этом в Подмосковье столбики термометров опустились до отметки минус 33,4 градусов.
7 января жители Дмитровского и Клинского районов Московской области стали свидетелями необычных оптических явлений, которые возникают при сильном морозе.
В небе можно было увидеть светящееся кольцо вокруг Солнца, «световые столбы», образующиеся в результате отражения солнечных лучей от микроскопических ледяных частичек в воздухе, а также «ложные солнца», которые возникают при преломлении света в таких частицах.
Отмечается, что это Рождество стало самым холодным с начала века, хотя абсолютный температурный минимум, зафиксированный в 1891 году, не был побит. Тогда температура воздуха опустилась до 34,8 градусов ниже нуля.
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