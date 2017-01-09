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Температурный кульбит

Старый Новый год в Центральной России будет теплым и без осадков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В первую рабочую неделю 2017 года жителей Центрального федерального округа России ждет стремительное потепление. Во вторник днем температура вырастет сразу на 15–20 градусов. Теплый воздух придет из акватории Северного и Норвежского морей.

— В течение недели погода совершит очередной кульбит, — рассказал «Известиям» директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. — В каникулярный период температура стремительно понижалась — от плюс двух градусов в новогоднюю ночь до минус 30–35 градусов в рождественскую. Теперь пойдет обратное движение. Правда, расслабляться рано. В понедельник ночью и утром во Владимирской, Ярославской, Ивановской, Тверской и Московской областях местами ожидаются морозы до минус 35 градусов. Днем температура повысится до минус 20 градусов. Осадков не ожидается.

По словам Романа Вильфанда, несмотря на солнце, надо быть осторожным: в безветренную и солнечную погоду человек не так остро ощущает мороз, что в итоге может привести к обморожениям.

— Во вторник в Центральной России столбик термометра сразу поднимется до минус 8–10 градусов, — продолжил Роман Вильфанд. — В среду и четверг погода будет соответствовать климатическим нормам. Днем столбик термометра будет показывать 5–8 градусов ниже нуля. Ночью — минус 10–13 градусов. В пятницу потеплеет: ночью — до минус 4–7, днем — до минус 1–6 градусов.

В эти дни в Центральной России установится практически идеальная зимняя погода — мороз и солнце. А в среду и четверг ожидаются небольшой снег и переменная облачность. Снег усилится в пятницу, но серьезных снегопадов ожидать не приходится.

— В ночь с пятницы на субботу, когда страна начнет праздновать Старый Новый год, потеплеет до нуля градусов, — сказал Роман Вильфанд. — Эта ночь практически повторит новогоднюю. Даже будет лучше. Осадков в виде дождя или мокрого снега мы не ожидаем.

В субботу днем на большей части территории Центральной России температура воздуха будет держаться в диапазоне от 0 до минус 5 градусов, это превышает средние показатели. А в Санкт-Петербурге потеплеет еще раньше.

— В понедельник в Ленинградской области мороз ослабнет до 6–10 градусов мороза, — уточнил директор Гидрометцентра России. — А начиная со вторника температура будет колебаться в диапазоне от 0 до минус 5 градусов.

В Северо-Кавказском и Южном федеральных округах начиная с понедельника температура будет близка к привычным значениям. Хотя на юге страны не обойдется без сюрпризов. В понедельник здесь ожидаются мокрый снег и дожди. В горах появится опасность схода лавин, так как там очень рано установился снежный покров. Холодная погода на следующей неделе ожидается в Западной Сибири. Там будет фиксироваться температура на 12–18 градусов ниже климатической нормы.

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Температурный кульбит

Температурный кульбитСтарый Новый год в Центральной России будет теплым и без осадков

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