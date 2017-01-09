Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
9 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Белый дом: разведка максимально рассекретила доклад по кибератакам

По словам Джоша Эрнеста, в целях защиты источников и методов, не было обнародовано, как именно была получена информации

Целью публикации рассекреченной версии доклада разведки о якобы вмешательстве России в выборы в США была необходимость рассказать американцам о том, что произошло, при этом сохраняя в секретности источники и методы.

Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест на ежедневном брифинге.

В ответ на критику о бездоказательности обвинений, Эрнест пояснил, что в целях защиты источников и методов, не было обнародовано, «как именно была получена каждая порция информации».

По его словам, «доклад ясно указывает на ответственность РФ за эти действия и согласуется с тем, что в течение нескольких месяцев говорили администрация США и сотрудники нацбезопасности», передает Bloomberg.

Ранее основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал доклад спецслужб США о кибератаках бездоказательным.

Он отметил, что улик против России в докладе нет, и документ служит лишь политическим целям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль по-прежнему отрицает любую причастность официальных лиц к хакерским атакам в Соединенных Штатах.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Белый дом: разведка максимально рассекретила доклад по кибератакам

По словам Джоша Эрнеста, в целях защиты источников и методов, не было обнародовано, как именно была получена информации

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Широков

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Орджоникидзе

дипломат

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке