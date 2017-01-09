Белый дом: разведка максимально рассекретила доклад по кибератакам

Целью публикации рассекреченной версии доклада разведки о якобы вмешательстве России в выборы в США была необходимость рассказать американцам о том, что произошло, при этом сохраняя в секретности источники и методы.

Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест на ежедневном брифинге.

В ответ на критику о бездоказательности обвинений, Эрнест пояснил, что в целях защиты источников и методов, не было обнародовано, «как именно была получена каждая порция информации».

По его словам, «доклад ясно указывает на ответственность РФ за эти действия и согласуется с тем, что в течение нескольких месяцев говорили администрация США и сотрудники нацбезопасности», передает Bloomberg.

Ранее основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал доклад спецслужб США о кибератаках бездоказательным.

Он отметил, что улик против России в докладе нет, и документ служит лишь политическим целям.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль по-прежнему отрицает любую причастность официальных лиц к хакерским атакам в Соединенных Штатах.

