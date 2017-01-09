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Названа причина смерти консула РФ в Афинах

Андрей Маланин скончался по естественным причинам

Консул России в Афинах скончался по естественным причинам, сообщила греческая полиция, проводящая расследование в связи с кончиной российского дипломата.

Ранее посольство России в Греции подтвердило факт кончины консула, передает «РИА Новости».

55-летний Андрей Маланин был найден мертвым в своей квартире в центре Афин в понедельник. Дипломата обнаружили его коллеги, которые отправились к нему домой после того, как он не вышел на работу и не отвечал на телефонные звонки. Чтобы попасть в квартиру, полицейским пришлось выломать дверь.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Названа причина смерти консула РФ в Афинах

Андрей Маланин скончался по естественным причинам

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