Названа причина смерти консула РФ в Афинах

Консул России в Афинах скончался по естественным причинам, сообщила греческая полиция, проводящая расследование в связи с кончиной российского дипломата.

Ранее посольство России в Греции подтвердило факт кончины консула, передает «РИА Новости».

55-летний Андрей Маланин был найден мертвым в своей квартире в центре Афин в понедельник. Дипломата обнаружили его коллеги, которые отправились к нему домой после того, как он не вышел на работу и не отвечал на телефонные звонки. Чтобы попасть в квартиру, полицейским пришлось выломать дверь.