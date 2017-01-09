Советник Трампа: президент может пересмотреть санкции против РФ

Советник избранного президента США Дональда Трампа Келлиэн Конвей в интервью газете US Today заявила, что Барак Обама принял более жесткие меры в отношении России, чем те, что были введены после сообщений о хакерских атаках Китая и Северной Кореи.

«Я предполагаю, что президент Трамп захочет убедиться в том, что наши санкции соразмерны тому, что произошло, основываясь на том, что мы знаем», — сказала Конвей.

По ее словам, принятые Обамой меры против Китая и КНДР, которые, предположительно, совершили кибератаки на США в 2015 году, были менее жесткими, нежели те, что применяются в настоящий момент против России.

Напомним, ранее США ввели санкции против разведслужб и ряда частных лиц РФ в связи с «вмешательством в выборы» и объявили о высылке из США 35 российских дипломатов.