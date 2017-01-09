Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
10 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Советник Трампа: президент может пересмотреть санкции против РФ

По словам Келлиэн Конвей, против Китая и КНДР, которые, предположительно, совершили кибератаки на США в 2015 году, были приняты менее жесткие меры

Советник избранного президента США Дональда Трампа Келлиэн Конвей в интервью газете US Today заявила, что Барак Обама принял более жесткие меры в отношении России, чем те, что были введены после сообщений о хакерских атаках Китая и Северной Кореи.

«Я предполагаю, что президент Трамп захочет убедиться в том, что наши санкции соразмерны тому, что произошло, основываясь на том, что мы знаем», — сказала Конвей.

По ее словам, принятые Обамой меры против Китая и КНДР, которые, предположительно, совершили кибератаки на США в 2015 году, были менее жесткими, нежели те, что применяются в настоящий момент против России.

Напомним, ранее США ввели санкции против разведслужб и ряда частных лиц РФ в связи с «вмешательством в выборы» и объявили о высылке из США 35 российских дипломатов.

Читайте также:

США на основании «закона Магнитского» ввели санкции против Бастрыкина

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Советник Трампа: президент может пересмотреть санкции против РФ

По словам Келлиэн Конвей, против Китая и КНДР, которые, предположительно, совершили кибератаки на США в 2015 году, были приняты менее жесткие меры

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Широков

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Орджоникидзе

дипломат

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке