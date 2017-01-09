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США на основании «закона Магнитского» ввели санкции против Бастрыкина

Помимо главы Следственного комитета в черный список попали еще четверо россиян

Американское правительство расширило список граждан России, в отношении которых действуют санкции в рамках так называемого «закона Магнитского».

Министерство финансов США в обновленный список внесло главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, а также Станислава Гордиевского, Дмитрия Ковтуна, Андрея Лугового и Геннадия Плаксина.

США приняли «закон Магнитского» в декабре 2012 года. Документ подразумевает санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека. Российские власти неоднократно заявляли о недопустимости политизации «дела Магнитского».

Сотрудник инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, обвинявшийся в налоговых махинациях, скончался в СИЗО «Матросская Тишина» в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год.

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

США на основании «закона Магнитского» ввели санкции против Бастрыкина

США на основании «закона Магнитского» ввели санкции против БастрыкинаПомимо главы Следственного комитета в черный список попали еще четверо россиян

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