США на основании «закона Магнитского» ввели санкции против Бастрыкина

Американское правительство расширило список граждан России, в отношении которых действуют санкции в рамках так называемого «закона Магнитского».

Министерство финансов США в обновленный список внесло главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, а также Станислава Гордиевского, Дмитрия Ковтуна, Андрея Лугового и Геннадия Плаксина.

США приняли «закон Магнитского» в декабре 2012 года. Документ подразумевает санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека. Российские власти неоднократно заявляли о недопустимости политизации «дела Магнитского».

Сотрудник инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, обвинявшийся в налоговых махинациях, скончался в СИЗО «Матросская Тишина» в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год.