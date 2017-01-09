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Нацразведка США предсказала максимальный рост угрозы войны в мире

Россия и Китай в ближайшие пять лет начнут оспаривать лидерство Соединенных Штатов

Россия и Китай способны в ближайшие пять лет «бросить вызов» лидерству США в мире, что может спровоцировать резкий рост вооруженных конфликтов, угроза возникновения которых станет максимальной со времен холодной войны, говорится в докладе аналитиков Совета национальной разведки США.

Специалисты, в частности, отмечают, что причиной всему будет нестабильное положение США в мире, а также «Запад, который сосредоточен сам на себе». Эти факторы, по их мнению, спровоцируют Россию и Китай на оспаривание влияния Вашингтона, передает «РИА Новости».

«Эти тенденции будут стремиться к одной точке с беспрецедентной скоростью, что усложнит руководство и сотрудничество и изменит природу власти, в корне меняя глобальный ландшафт», — говорится в докладе, который получил название «Глобальные тренды: парадокс прогресса».

Кроме этого, аналитики американской разведки полагают, что в ближайшие несколько лет мир столкнется с еще большей угрозой терроризма из-за привлечения отдельными лицами «новых технологий, идей и отношений».

По мнению Совета нацразведки США, «демарш» России и Китая может и не привести к «горячей войне», но способен вызвать увеличение «риска неверных оценок». Результатом этих противоречий может стать рост угрозы конфликтов «до уровня, который не был замечен со времен холодной войны», отмечается в докладе.

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Нацразведка США предсказала максимальный рост угрозы войны в мире

Россия и Китай в ближайшие пять лет начнут оспаривать лидерство Соединенных Штатов

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