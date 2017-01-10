Стоимость барреля нефти Brent упала ниже $55

Баррель нефти Brent упал в цене ниже $55 на торгах в Лондоне, цена его фьючерса с поставкой в марте 2017 года составила $54,82, что стало самым низким показателем с 23 декабря 2016 года.

Падение в цене нефти привело к ослаблению курса рубля к доллару и евро. По состоянию на 22:45 на Московской бирже доллар подрос на 39 копеек до 60,01 рубля, а евро укрепился на 66 копеек до 63,43 рубля, передает ТАСС.

Снижение стоимости барреля Brent произошло после роста цены в период новогодних праздников в России. Так, 5 января стоимость барреля Brent поднялась выше 56,5 доллара, укрепив рубль по отношению к доллару и евро.