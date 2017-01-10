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В Пермском крае охотник застрелил товарища, приняв его за кабана

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»

Житель Пермского края во время охоты застрелил товарища, приняв его за кабана, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«5 января 2017 года 69-летний житель города Добрянка вовремя охоты на кабана, не удостоверившись в цели, не убедившись в безопасности своих действий, произвел выстрел из карабина «Вепрь», в результате чего смертельно ранил 52-летнего товарища»,— говорится в сообщении СУ СК по региону.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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В Пермском крае охотник застрелил товарища, приняв его за кабана

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»

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