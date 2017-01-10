В Пермском крае охотник застрелил товарища, приняв его за кабана

Житель Пермского края во время охоты застрелил товарища, приняв его за кабана, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«5 января 2017 года 69-летний житель города Добрянка вовремя охоты на кабана, не удостоверившись в цели, не убедившись в безопасности своих действий, произвел выстрел из карабина «Вепрь», в результате чего смертельно ранил 52-летнего товарища»,— говорится в сообщении СУ СК по региону.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».