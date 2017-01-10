Экипаж Сотникова выиграл седьмой этап ралли «Дакар»

Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова из «КамАЗ-мастер» выиграл седьмой этап ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Спецучасток длиной 322 км он преодолел за 1 час 41 минуту и 35 секунд.



В общем зачете грузовиков продолжает лидировать экипаж голландца Жерара де Роя («Ивеко»). Экипаж Сотникова отстает от лидера на две минуты. На третьей строчке расположился еще один россиянин — Эдуард Николаев, который проигрывает голландцу около шести минут..

Ралли-марафон «Дакар» проходит по территориям Парагвая, Аргентины и Боливии и финиширует 14 января в Буэнос-Айресе.

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