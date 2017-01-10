Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
10 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Зять Трампа отказался от зарплаты на посту советника президента

Избранный президент США выразил уверенность, что его зять «будет настолько же успешен в политике, как ранее в бизнесе»

Зять избранного президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер решил отказаться от зарплаты на посту старшего советника главы государства.

«Кушнер решил отказаться от зарплаты на время работы в администрации», — приводит сообщение переходного штаба республиканца ТАСС.

Также сообщается, что Кушнер будет «тесно взаимодействовать» с руководителем аппарата сотрудников Белого дома Райнсом Прибэсом и Стивеном Бэнноном», который назначен ключевым политическим советником 45-го президента США.

В свою очередь, Трамп выразил уверенность, что его зять «будет настолько же успешен в политике, как ранее в бизнесе».

Читайте также:

Зять Трампа покинет пост главы семейного бизнеса

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Зять Трампа отказался от зарплаты на посту советника президента

Избранный президент США выразил уверенность, что его зять «будет настолько же успешен в политике, как ранее в бизнесе»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения

Мнение

Анатолий Широков

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Орджоникидзе

дипломат

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке