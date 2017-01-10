Зять Трампа отказался от зарплаты на посту советника президента

Зять избранного президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер решил отказаться от зарплаты на посту старшего советника главы государства.

«Кушнер решил отказаться от зарплаты на время работы в администрации», — приводит сообщение переходного штаба республиканца ТАСС.

Также сообщается, что Кушнер будет «тесно взаимодействовать» с руководителем аппарата сотрудников Белого дома Райнсом Прибэсом и Стивеном Бэнноном», который назначен ключевым политическим советником 45-го президента США.

В свою очередь, Трамп выразил уверенность, что его зять «будет настолько же успешен в политике, как ранее в бизнесе».