Семин перевел в дубль «Локо» Самедова, Шишкина, Хенти и Шкулетича

Главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Семин перевел в молодежную команду пятерых футболистов.

Защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин, полузащитник Александр Самедов, нападающие Эзекиэль Хенти и Петар Шкулетич будут не поедут на сбор в Испанию с основным составом и продолжат тренироваться с молодежной командой клуба.

«В настоящее время ФК «Локомотив» рассматривает возможность трудоустройства этих футболистов в других клубах», — говорится в заявлении клуба.



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