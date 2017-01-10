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Семин перевел в дубль «Локо» Самедова, Шишкина, Хенти и Шкулетича

Клуб рассматривает возможность трудоустройства футболистов

Главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Семин перевел в молодежную команду пятерых футболистов.

Защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин, полузащитник Александр Самедов, нападающие Эзекиэль Хенти и Петар Шкулетич будут не поедут на сбор в Испанию с основным составом и продолжат тренироваться с молодежной командой клуба.

«В настоящее время ФК «Локомотив» рассматривает возможность трудоустройства этих футболистов в других клубах», — говорится в заявлении клуба.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Семин перевел в дубль «Локо» Самедова, Шишкина, Хенти и Шкулетича

Клуб рассматривает возможность трудоустройства футболистов

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