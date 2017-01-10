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Глава ЦРУ: Трамп поставит США под угрозу

Джон Бреннан считает, что избранный президент не осознает всей важности спецслужб

Избранный президент США Дональд Трамп поставит под угрозу безопасность США, так как не осознает важной роли американской разведки, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан.

Он отметил, что глава любого государства должен ценить роль разведки в борьбе с угрозами современного мира и сознавать важность работы разведчиков для обеспечения национальной безопасности, передает ТАСС.

«Администрация или президент, которые этого не признают, ставят национальную безопасность своей страны под значительную угрозу», — сказал Бреннан.

Он заявил также, что уверен в верности своих заключений об ответственности России за кибератаки.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Глава ЦРУ: Трамп поставит США под угрозу

Джон Бреннан считает, что избранный президент не осознает всей важности спецслужб

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