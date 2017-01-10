Польша направит Украине ноту из-за осквернения памятника

Польша направит в МИД Украины ноту протеста в связи с осквернением памятника погибшим от рук украинских националистов в Львовской области полякам, передает «РИА Новости».

Ранее была опубликована видеозапись, на которой видно, что разрушен крест, являвшийся частью мемориала. Также вандалы закрасили доски со списками имен погибших в цвета национального украинского флага и флага УПА с надписью «СС».

«Утром туда поедет консул, и будет направлена нота в МИД Украины», — заявил польскому телевидению посол в Киеве Ян Пекло.

Монумент в Бродовском районе Львовской области Украины был установлен в память о поляках, убитых членами дивизии СС «Галиция» в 1944 году. По разным данным, тогда были убиты от 600 до 900 человек. Часть жертв была заживо сожжена в своих домах и в местном костеле.