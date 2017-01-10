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Несколько сотен литров «Боярышника» изъяли в Амурской области

Огромное количество спиртосодержащих лосьонов выставлялось на прилавки в Приамурье

Роспотребнадзор провел массовые проверки подлинности спиртосодержащих жидкостей, которые находятся в продаже в Амурской области. Специалисты местного управления ведомства изъяли из обращения более 400 литров спиртовых лосьонов.

Кроме концентрата для ванн «Боярышник», употребление которого привело к смерти 76 человек в Иркутской области, также были изъяты лосьоны «Огуречный» и «Вита-септ», передает «Федеральное агентство новостей».

Значительное количество таких жидкостей было выявлено в торговых точках Благовещенска и Свободного. Большая часть лосьонов была произведена в Казахстане.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Несколько сотен литров «Боярышника» изъяли в Амурской области

Огромное количество спиртосодержащих лосьонов выставлялось на прилавки в Приамурье

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