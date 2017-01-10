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Посла России в США пригласили на церемонию инаугурации Трампа

Сергей Кисляк представит РФ на мероприятиях вступления республиканца в должность главы государства

Посол России в США Сергей Кисляк получил приглашение принять участие в церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет на Капитолийском холме в Вашингтоне 20 января, сообщил руководитель пресс-службы российского посольства в Соединенных Штатах Николай Лахонин.

Он отметил, что приглашение поступило в соответствии с практикой и протокольными правилами. Посол примет участие в этом мероприятии, сообщает ТАСС.

Церемония инаугурации Трампа пройдет 20 января на Капитолийском холме. Для проведения мероприятия будет сооружена специальная платформа, на которой Трамп принесет присягу. Конструкция будет иметь площадь 929 квадратных метров, на ней разместятся свыше 1,6 тыс. человек. В церемонии также примут участие представители уходящей администрации – Барак Обама, Джо Байден и члены их семей.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Посла России в США пригласили на церемонию инаугурации Трампа

Сергей Кисляк представит РФ на мероприятиях вступления республиканца в должность главы государства

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