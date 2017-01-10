Овечкин остановился в шаге от 1000 очков в НХЛ

Три очка российского нападающего Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» взять верх над «Монреаль Канадиенс» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1 (1:0, 0:0, 3:1).



Овечкин отметился двумя результативными передачами на Ларса Бекстрема (12-я минута) и своего партнера по сборной России Евгения Кузнецова (49-я). Под занавес встречи хоккеист отличился сам (56-я).



Стоит отметить, что три очка, набранные россиянином, приблизили его к отметке в 1000 очков (гол+пас) за карьеру в НХЛ. Кроме того, Овечкин сравнялся с легендарным канадским хоккеистом Морисом Ришаром по количеству заброшенных шайб и вышел на 29-е место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.



Ovechkin ties Richard in Montreal with 544th goal. Career point 999. https://t.co/GbCzKehGhf — Bucci Mane (@Buccigross) 10 января 2017 г.

Другой российский хоккеист Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. В последних 4 играх он набрал 8 очков.

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