Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
10 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Овечкин остановился в шаге от 1000 очков в НХЛ

В матче с «Монреаль Канадиенс» российский хоккеист отметился шайбой и двумя результативными передачами

Три очка российского нападающего Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» взять верх над «Монреаль Канадиенс» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1 (1:0, 0:0, 3:1).

Овечкин отметился двумя результативными передачами на Ларса Бекстрема (12-я минута) и своего партнера по сборной России Евгения Кузнецова (49-я). Под занавес встречи хоккеист отличился сам (56-я).

Стоит отметить, что три очка, набранные россиянином, приблизили его к отметке в 1000 очков (гол+пас) за карьеру в НХЛ. Кроме того, Овечкин сравнялся с легендарным канадским хоккеистом Морисом Ришаром по количеству заброшенных шайб и вышел на 29-е место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

Другой российский хоккеист Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. В последних 4 играх он набрал 8 очков. 

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Читайте также:

Оформивший хет-трик Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ​​​​​​​

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Овечкин остановился в шаге от 1000 очков в НХЛ

В матче с «Монреаль Канадиенс» российский хоккеист отметился шайбой и двумя результативными передачами

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Шальопа

режиссер

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения

Мнение

Анатолий Широков

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке