Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
10 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Французский полузащитник «Крыльев Советов» Молло перешел в «Зенит»

Накануне 27-летний игрок прошел медобследование в Санкт-Петербурге

Французский полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло официально стал игроком питерского «Зенита».

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, вчера игрок прошел медосмотр в Санкт-Петербурге и сегодня присоединится к своей новой команде.

Полузащитник поблагодарил самарский футбольный клуб и его болельщиков и заявил, что в его жизни появился момент, когда он может «показать себя на более высоком уровне».

По некоторым данным, за переход 27-летнего футболиста «Зенит» заплатил €2,5 млн. Именно такая сумма отступных была прописана в контракте француза с «Крыльями Советов».

Йоан Молло — воспитанник футбольного клуба «Монако». Дебютировал в команде 18 октября 2008 года в матче против «Ниццы». Выступал за молодежную сборную Франции.

20 августа 2015 года на правах аренды Молло начал выступать в самарском клуб. 29 августа 2015 года во втором матче за самарскую команду в основном составе против «Зенита» отдал 3 голевых передачи (3:1).

31 августа 2016 года подписал трехлетний контракт с «Крыльями». В составе команды провел 38 матчей в чемпионатах и Кубке России и забил 5 мячей.

Читайте также:

«Зенит» объявил о переходе Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Французский полузащитник «Крыльев Советов» Молло перешел в «Зенит»

Накануне 27-летний игрок прошел медобследование в Санкт-Петербурге

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Филатов

эксперт по безопасности

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Андрей Шальопа

режиссер

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке