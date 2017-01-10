Французский полузащитник «Крыльев Советов» Молло перешел в «Зенит»

Французский полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло официально стал игроком питерского «Зенита».



Как сообщает пресс-служба самарского клуба, вчера игрок прошел медосмотр в Санкт-Петербурге и сегодня присоединится к своей новой команде.

Полузащитник поблагодарил самарский футбольный клуб и его болельщиков и заявил, что в его жизни появился момент, когда он может «показать себя на более высоком уровне».



По некоторым данным, за переход 27-летнего футболиста «Зенит» заплатил €2,5 млн. Именно такая сумма отступных была прописана в контракте француза с «Крыльями Советов».

Йоан Молло — воспитанник футбольного клуба «Монако». Дебютировал в команде 18 октября 2008 года в матче против «Ниццы». Выступал за молодежную сборную Франции.



20 августа 2015 года на правах аренды Молло начал выступать в самарском клуб. 29 августа 2015 года во втором матче за самарскую команду в основном составе против «Зенита» отдал 3 голевых передачи (3:1).



31 августа 2016 года подписал трехлетний контракт с «Крыльями». В составе команды провел 38 матчей в чемпионатах и Кубке России и забил 5 мячей.

