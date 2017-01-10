По факту выката самолета за пределы ВПП в Мурманске заведено дело

Уголовное дело возбуждено по факту выката Boeing 737 за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Мурманска.



Лайнер принадлежал авиакомпании «Нордавиа», сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на следственный отдел на транспорте СК России.



Расследованием инцидента занимается комиссия, которая была создана по распоряжению Росавиации.

ЧП произошло около полуночи 8 декабря. Самолет прилетел из Домодедова. По не выясненным пока причинам Boeing выехал за полосу на расстояние около 90 м.



Находившиеся на борту 130 пассажиров и пять членов экипажа не пострадали. Сам лайнер повреждений не получил.

Аэропорт Мурманска был закрыт на несколько часов. Все самолеты, направлявшиеся в Заполярье, были возвращены обратно.

Как писали «Известия», подобный инцидент произошел в Калининграде 4 января. Самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», прилетевший из Москвы, выкатился за пределы ВВП. Никто из пассажиров не пострадал.