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По факту выката самолета за пределы ВПП в Мурманске заведено дело

Пока следователи не установили причину ЧП

Уголовное дело возбуждено по факту выката Boeing 737 за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Мурманска.

Лайнер принадлежал авиакомпании «Нордавиа», сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на следственный отдел на транспорте СК России.

Расследованием инцидента занимается комиссия, которая была создана по распоряжению Росавиации.

ЧП произошло около полуночи 8 декабря. Самолет прилетел из Домодедова. По не выясненным пока причинам Boeing выехал за полосу на расстояние около 90 м.

Находившиеся на борту 130 пассажиров и пять членов экипажа не пострадали. Сам лайнер повреждений не получил.

Аэропорт Мурманска был закрыт на несколько часов. Все самолеты, направлявшиеся в Заполярье, были возвращены обратно.

Как писали «Известия», подобный инцидент произошел в Калининграде 4 января. Самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», прилетевший из Москвы, выкатился за пределы ВВП. Никто из пассажиров не пострадал.  

Известия // вторник, 10 января 2017 года

По факту выката самолета за пределы ВПП в Мурманске заведено дело

Пока следователи не установили причину ЧП

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