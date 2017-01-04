Аэропорт Калининграда временно закрыли из-за ЧП с самолетом

Из-за проблем с шасси воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, а пассажиры покинули борт по надувным трапам
Калининградский аэропорт Храброво закрыли до 10.00 по местному времени после того, как пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за проблем с шасси, сообщает ТАСС.
«Аэропорт закрыт по техническим причинам», — пояснили в администрации аэропорта.
На информационном табло расписания полетов сообщается о задержке вылета трех авиарейсов.
Напомним, после посадки у самолета подломилась передняя стойка шасси, из-за чего воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 167 пассажиров и четыре члена экипажа — все они покинули судно по надувным трапам.
Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» совершал рейс из Москвы в Калининград.
Три пассажира самолета после инцидента обратились за медицинской помощью. По факту происшествия начата доследственная проверка.