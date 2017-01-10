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Вторник,
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AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию

Услуга будет доступна со среды

Китайский интернет-гипермаркет AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию после проблем с растаможиванием. Заказать ее можно будет уже со среды, сообщили в компании.

Об этом интернет-магазин AliExpress Russia проинформировал клиентов на своей странице в Twitter. 

На отправку посылок почтой приостановка услуги неповлияла, сообщает телеканал «360».

AliExpress приостановил ранее экспресс-доставку через логистический сервис SPSR из-за проблем с растаможиванием товара на границе из-за сбоя в системе растаможивания экспресс-отправлений Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Напомним, опрос, который проводился в первом полугодии 2016 года, показал, что граждане России постепенно снижают свои затраты при покупках в интернет-магазинах. Средняя стоимость всех онлайн-покупок за три месяца прошедшего года составила 7,7 тыс. рублей, хотя в 2015 году эта сумма достигала почти 9 тыс. рублей. 

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию

Услуга будет доступна со среды

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