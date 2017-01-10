Китайский интернет-гипермаркет AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию после проблем с растаможиванием. Заказать ее можно будет уже со среды, сообщили в компании.

Об этом интернет-магазин AliExpress Russia проинформировал клиентов на своей странице в Twitter.

Посылки, зависшие на таможне, снова едут к адресатам. Вы сможете выбрать доставку экспресс-службами с завтрашнего дня. #Новости #AliExpress — AliExpress Russia (@aliexpress) 10 января 2017 г.

На отправку посылок почтой приостановка услуги неповлияла, сообщает телеканал «360».

AliExpress приостановил ранее экспресс-доставку через логистический сервис SPSR из-за проблем с растаможиванием товара на границе из-за сбоя в системе растаможивания экспресс-отправлений Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Напомним, опрос, который проводился в первом полугодии 2016 года, показал, что граждане России постепенно снижают свои затраты при покупках в интернет-магазинах. Средняя стоимость всех онлайн-покупок за три месяца прошедшего года составила 7,7 тыс. рублей, хотя в 2015 году эта сумма достигала почти 9 тыс. рублей.

