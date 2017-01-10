СКР: в деле Улюкаева могут появиться новые фигуранты

Показания против экс-главы Минэкa Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн, дали ряд сотрудников Министерства экономического развития и Росимущества.



Об этом на процессе в Басманном суде Москвы заявил следователь Роман Нестеров, не уточняя других деталей. Он выразил предположение, что Улюкаев может надавить на свидетелей обвинения.



Кроме того, указал следователь, некоторые свидетели по этому делу могут быть переквалифицированы в подозреваемых.



«Подписка о невыезде (за нее выступает защита) позволит Улюкaeву бесконтрольно общаться с фигурантами уголовного дела, а также с лицами, которые могут ими стать, я имею в виду свидетелей», — цитирует Нестерова агентство «РИА Новости».

Он также отметил, что срок следствия по делу бывшего министра экономического развития продлен до 15 мая 2017 года.



Напомним, об аресте Улюкaeв стало известно в ночь на 15 ноября. По информации следователей, экс-министр получил взятку в размере $2 млн за положительную оценку в отношении сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета акций «Бaшнeфти».

Позже в этот же день Улюкaeв был отправлен под домашний арест на два месяца и уволен Владимиром Путиным в связи с утратой доверия.