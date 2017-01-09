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Арест Улюкаева могут продлить до 15 апреля

С таким ходатайством выступило следствие

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Следствие просит продлить срок домашнего ареста экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева до 15 апреля.

Напомним, бывший министр обвиняется в получении взятки в $2 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда столицы, передает «РИА Новости».

«В суд поступило ходатайство следствия о продлении обвиняемому Улюкаеву меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева. Она добавила, что это ходатайство следствия будет рассмотрено судом 10 января в 10.30.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Арест Улюкаева могут продлить до 15 апреля

Арест Улюкаева могут продлить до 15 апреляС таким ходатайством выступило следствие

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