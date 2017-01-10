В Москве построено более 40 новых отелей за шесть лет

За шесть лет в Москве построено более 40 новых гостиниц, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра во вторник нового торгово-гостиничного комплекса «Киевский».



По словам Собянина, количество туристов, прибывающих в Москву, растет каждый год и в прошлом году достигло уже 17,5 млн человек. «По прогнозам, в 2017 и 2018 годах количество туристов также будет увеличиваться. Соответственно этому растет и туристическая инфраструктура, строятся новые гостиницы», — цитирует сетевое издание m.24 Собянина.



В настоящее время средняя загруженность гостиниц Москвы составляет 70–75%.



Инвесторы планируют с 2017 по 2019 год построить в Москве 49 гостиниц на 7,8 тыс. номеров.

Завершена работа по классификации гостиниц. Официальными звездами правительство Москвы отметило 870 столичных хостелов и отелей.