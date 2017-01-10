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Глава МЧС призвал регионы обеспечить работу ЖКХ в сильные морозы

Он также подчеркнул важность сохранения транспортной доступности при резких изменениях погодных условий

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков обратился к властям регионов с требованием обеспечить жизнедеятельность населения в период аномальных морозов.

Об этом глава МЧС сообщил во вторник в ходе селекторного совещания в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС).

«Прошу всех руководителей территориальных органов МЧС России, организаций и учреждений, руководителей федеральных структур еще раз дополнительно посмотреть вопросы безопасности жизнедеятельности населения», — приводит ТАСС слова министра.

Она также уточнил, что власти регионов, в которых ожидаются резкие изменения погодных условий, должны быть готовы обеспечить стабильную работу объектов ЖКХ и транспортную доступность.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Глава МЧС призвал регионы обеспечить работу ЖКХ в сильные морозы

Он также подчеркнул важность сохранения транспортной доступности при резких изменениях погодных условий

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