Глава МЧС призвал регионы обеспечить работу ЖКХ в сильные морозы

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков обратился к властям регионов с требованием обеспечить жизнедеятельность населения в период аномальных морозов.

Об этом глава МЧС сообщил во вторник в ходе селекторного совещания в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС).

«Прошу всех руководителей территориальных органов МЧС России, организаций и учреждений, руководителей федеральных структур еще раз дополнительно посмотреть вопросы безопасности жизнедеятельности населения», — приводит ТАСС слова министра.

Она также уточнил, что власти регионов, в которых ожидаются резкие изменения погодных условий, должны быть готовы обеспечить стабильную работу объектов ЖКХ и транспортную доступность.