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Суд продлил домашний арест Улюкаева до середины апреля

Ранее стало известно, что в деле экс-министра могут появится новые фигуранты

Суд продлил домашний арест экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева до середины апреля.

Об аресте Улюкaeва стало известно в ночь на 15 ноября. По информации следователей, экс-министр получил взятку в размере $2 млн за положительную оценку в отношении сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета акций «Бaшнeфти».

В этот же день экс-глава Минэка был отправлен под домашний арест на два месяца и уволен президентом России Владимиром Путиным в связи с утратой доверия.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Суд продлил домашний арест Улюкаева до середины апреля

Ранее стало известно, что в деле экс-министра могут появится новые фигуранты

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