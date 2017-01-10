Суд продлил домашний арест Улюкаева до середины апреля

Суд продлил домашний арест экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева до середины апреля.

Об аресте Улюкaeва стало известно в ночь на 15 ноября. По информации следователей, экс-министр получил взятку в размере $2 млн за положительную оценку в отношении сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета акций «Бaшнeфти».

В этот же день экс-глава Минэка был отправлен под домашний арест на два месяца и уволен президентом России Владимиром Путиным в связи с утратой доверия.