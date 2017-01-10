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Полиция Нидерландов детально изучит материалы журналистов по MH17

Об этом сообщил представитель прокуратуры страны

Сотрудники правоохранительных органов Нидерландов собираются детально изучить все предметы, которые были изъяты у независимых журналистов, вернувшихся из Донбасса. Об этом сообщил представитель голландской прокуратуры Вим де Брюн.

«Предметы, которые Спеккерс взял с места катастрофы, будут изучены полицией», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова представителя гособвинения. Какие именно предметы будут изучены, Вим де Брюн не уточнил.

Ранее агентство AFP сообщило со ссылкой на голландскую прокуратуру, что в числе изъятых материалов были «различные сумки с металлическими частями и объекты, которые могут быть человеческими останками».

Полиция изъяла материалы у независимых журналистов Стефана Бека и Мишеля Спеккерса, которые изучали обстоятельства крушения пассажирского Boeing 777-200ER компании «Малайзийские авиалинии» на востоке Донецкой области Украины.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Полиция Нидерландов детально изучит материалы журналистов по MH17

Об этом сообщил представитель прокуратуры страны

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