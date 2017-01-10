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Моби посмеялся над предложением стать диджеем на инаугурации Трампа

Известный электронный музыкант предложил избранному президенту США в ответ опубликовать свои налоговые декларации

Фото: Moby official photos by Jessica Dimmock

Американский электронный музыкант Моби посмеялся над приглашением выступить на одном из мероприятий, связанных с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Instagram.

По словам музыканта, регулярно делающего резкие заявления и выступающего с шутками в адрес Трампа, концертный агент предложил ему поработать диджеем.

Моби, поддерживавший во время предвыборной президентской кампании Хиллари Клинтон, написал, что готов выступить при условии, если Трамп опубликует свои налоговые декларации.

Также электронный музыкант предложил поставить на инаугурации ремиксы известной своей критической позицией по отношению к американским властям группы Public Enemy, и немецкого авангардного композитора Карлхайнца Штокхаузена, передает телеканал «360».

Напомним, команда избранного президента США Дональда Трампа не пригласила вести церемонию инаугурации диктора Чарльза Бротмана, традиционно выступавшего в этой роли с 1960-х годов. Вместо него церемонию будет вести 58-летний радиоведущий Стив Рэй.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Моби посмеялся над предложением стать диджеем на инаугурации Трампа

Моби посмеялся над предложением стать диджеем на инаугурации ТрампаИзвестный электронный музыкант предложил избранному президенту США в ответ опубликовать свои налоговые декларации

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