Моби посмеялся над предложением стать диджеем на инаугурации Трампа

Американский электронный музыкант Моби посмеялся над приглашением выступить на одном из мероприятий, связанных с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Instagram.



По словам музыканта, регулярно делающего резкие заявления и выступающего с шутками в адрес Трампа, концертный агент предложил ему поработать диджеем.



Моби, поддерживавший во время предвыборной президентской кампании Хиллари Клинтон, написал, что готов выступить при условии, если Трамп опубликует свои налоговые декларации.



Также электронный музыкант предложил поставить на инаугурации ремиксы известной своей критической позицией по отношению к американским властям группы Public Enemy, и немецкого авангардного композитора Карлхайнца Штокхаузена, передает телеканал «360».

Напомним, команда избранного президента США Дональда Трампа не пригласила вести церемонию инаугурации диктора Чарльза Бротмана, традиционно выступавшего в этой роли с 1960-х годов. Вместо него церемонию будет вести 58-летний радиоведущий Стив Рэй.

