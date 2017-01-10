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ИГ взяло на себя ответственность за нападение на блокпост в Эль-Арише

В результате инцидента погибли девять египетских военнослужащих

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на египетских военнослужащих в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова.

Об этом сообщает агентство Reuters.

9 января экстремисты напали на блокпост в городе Эль-Ариш. Сначала у КПП взорвался заминированный автомобиль, а затем боевики обстреляли блокпост из гранатометов. В результате инцидента погибли девять военнослужащих.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему египетскому коллеге Абдель Фатаху ас-Сиси в связи с трагедией.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на блокпост в Эль-Арише

В результате инцидента погибли девять египетских военнослужащих

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