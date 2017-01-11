«Переговоры по Сирии в Астане — самостоятельный и новый формат»

23 января стартуют переговоры по сирийскому урегулированию в столице Казахстана Астане. Для подготовки переговоров в Турцию вылетела группа российских экспертов. А 8 февраля переговоры продолжатся в Женеве, но уже под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что подготовка к встрече в Астане ведется достаточно энергично.



Новый формат переговоров по Сирии возник по итогам трехсторонней встречи министров иностранных дел России, Турции и Ирана в Москве в середине декабря минувшего года. Позже президент России Владимир Путин обсудил с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым возможность проведения переговоров по Сирии в казахской столице. А 31 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии. Отметим, что многие сирийские оппозиционные группировки согласились на перемирие, что является серьезным успехом в урегулировании ситуации в стране.



В интервью специальному корреспонденту «Известий» Георгию Асатряну директор Центра партнерства цивилизаций МГИМО, координатор группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», принимающий участие в переговорах между правительством Сирии и сирийской оппозицией в Москве, Вениамин Попов рассказал о новом формате сирийского урегулирования и будущей конституции Сирии.



— Чего можно ожидать от нового формата переговоров в Астане?

— Это крупный шаг вперед на пути мирного урегулирования сирийского конфликта. После освобождения Алеппо эти переговоры — важнейшая веха в разрешении сирийского кризиса. Россия постоянно повторяет, что в этом конфликте нет военного решения. Нужен инклюзивный межсирийский диалог. Разрешить сирийский конфликт можно только путем переговоров всех заинтересованных сторон. После освобождения Алеппо нам удалось добиться прекращения огня на всей территории Сирии. Были достигнуты договоренности с семью отрядами сирийской вооруженной оппозиции, включая «Ахрар аш-Шам», которые согласились прекратить огонь. Это серьезный прогресс.

Потом была согласована резолюция 2336, которую единогласно поддержал Совет Безопасности ООН 31 декабря. В этом документе приветствовались переговоры в Астане. Это серьезный шанс для того, чтобы мы запустили процесс политического урегулирования. Мы его уже несколько раз пытались провести. Была Женева-1, Женева-2. Но все они не увенчались успехом. Не последнюю роль в провале урегулирования сыграла позиция США. Сирия устала от войны, люди хотят жить нормально. Эти переговоры дают надежду на прогресс в урегулировании. Вдобавок позиция Турции изменилась, что сделало возможным подписание перемирия. Российско-турецкие контакты идут особенно активно. Это очень важно.

— Сейчас идут консультации экспертов в Турции. Они готовят почву для переговоров в Астане. Можете назвать российских экспертов, участвующих в этих переговорах?

— Ведет переговоры с российской стороны директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин. Он возглавляет группу. Там есть и другие эксперты.

— Являются ли переговоры в Астане продолжением женевских или это самостоятельный формат?

— Это самостоятельный и новый формат, но он не противоречит женевскому формату. Мы признаем ключевую роль ООН в урегулировании ситуации в Сирии. Но женевский формат был заведен в тупик действиями оппозиции и теми, кто их поддерживает. Поэтому мы нашли новый формат с силами, которые действительно заинтересованы в прогрессе. Речь идет о тройственном формате: Россия, Турция и Иран. Это будет хорошим подспорьем для переговоров в Женеве, которые планируются в феврале. Одно другому не противоречит. Нам нужны прежде всего эффект и результат. Очевидно, что ключевую роль во всех этих делах играет Россия. Сейчас как раз определяется, будет ли присутствовать на переговорах в Астане спецпредставитель генсека ООН в Сирии Стаффан де Мистура.

— Президент Сирии Башар Асад допустил изменение конституции страны. На ваш взгляд, будет ли изменен основной закон Сирии?

— Думаю, это будет одним из главных вопросов на переговорах. По-моему, всем уже ясно, что Сирии нужна новая конституция. Есть несколько проектов, которые ходят под столом переговоров. Под столом, а не на столе. Это длительный процесс, посмотрим, что из этого выйдет.

— Ряд оппозиционных групп отказались от перемирия и заявили, что продолжат боевые действия...

— Для того чтобы сорвать эти переговоры, которые готовились с таким трудом, не нужно много ума. А для реального политического урегулирования нужно много усилий. Делать различного рода политические заявления намного легче, чем добиваться какого-то результата. Наша главная задача — прекратить войну в Сирии. Наши дипломаты и военные работают очень активно.



Сирийский конфликт создал террористического монстра, который угрожает всем. От этого страдают все без исключения. Недавно пострадали немцы, завтра еще кто-то пострадает. А что будет, если террористы получат оружие массового поражения? Нужно уже понять, что время на исходе. Нельзя постоянно играть с огнем.

Мы приглашаем наиболее широкий круг оппозиционных группировок. Но радикалов, естественно, мы не будем подключать к переговорам. Те, кто срывает перемирие, приглашены не будут. То же самое, разумеется, касается и откровенных террористов.

— Как на эти переговоры смотрят в США?

— Официально они поддержали переговоры в Астане. Кроме того, была одобрена резолюция СБ ООН от 31 декабря. Но нынешняя администрация уходит. Мы ждем, когда придет новая администрация. Будем работать активно и с ней.