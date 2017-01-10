21 человек погиб в результате двух взрывов в Кабуле

В результате двух взрывов, произошедших рядом с парламентским комплексом в Кабуле, погиб 21 человек, 45 человек получили ранения. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в силовых структурах.

Большинство пострадавших — мирные граждане, в том числе сотрудники парламента, передает агентство.

По информации местных властей, один из взрывов устроил террорист-смертник. После этого взорвался заминированный автомобиль.

Ранее во вторник местные СМИ сообщили, что первый взрыв раздался рядом со зданием бывшего управления безопасности. Второй прогремел около телестудии парламента Афганистана. По словам очевидцев, второй взрыв произошел в тот момент, когда экстренные службы стали собираться на месте первого взрыва.

В районе Дарул-Аман находятся министерства внутренних и иностранных дел Афганистана, а также парламент и посольство России.