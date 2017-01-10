Из-за птичьего гриппа в Воронеже проверят птицефабрики и океанариум

После вспышки гриппа в Воронежском зоопарке специалисты требуют начать проверки на птицефабриках региона. От регионального управления ветеринарии направлено заявление в природоохранную прокуратуру, которая примет решение о начале профилактических мероприятий.

По данным РИА «Воронеж», проверки также могут коснуться океанариума в ТРЦ «Сити-парк «Град», контактного зоопарка в торговом центре «Арена» и зоопитомника «Червленый яр».

С 3 по 7 января в Воронежском зоопарке погибли от эпидемии 35 пернатых. Еще 141 птицу пришлось подвергнуть эвтаназии, в том числе девять краснокнижных особей. По факту ЧП прокуратура начала проверку.

Как сообщали «Известия», в связи с гибелью пернатых зоопарк приостановил работу на неопределенный срок по техническим причинам. Кроме того, в Воронеже закрыт на три недели прилегающий к зоосаду Парк авиастроителей.